بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. امرابط: “شرف كبير بأن أمثل فريق أحلامي”
هبة بريس - وكالات
حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي، صفقة النجم المغربي سفيان أمرابط، وذلك في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.
وقال نادي “الشياطين الحمر” على موقعه الرسمي: “انضم سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي، حتى يونيو 2024”.
وفي أول تعليق على انتقاله للشياطين الحمر، قال سفيان أمرابط: “إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر في هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائما إلى قلبي والآن أمثل فريق أحلامي”.
وأضاف: “أنا لاعب شغوف. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق.. أعرف تماما كيف يحب إيريك تن هاغ العمل وما يحتاجه من لاعبيه”.
وتابع “أعلم أنه سيعمل على إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
ألف مبروك لسفيان أمرابط..
سفيان أمرابط فخر المغرب ..
يستاهل بالتوفيق والنجاح له ..
ستيل لعب ديالو قريب على لعب الإنجليز لذلك لن يلقى صعوبة في التأقلم مع أجواء البريميرليغ …
يستحق التواجد في أكبر أندية العالم..
السبع…القلب النابض للمنتخب الله يحفظو..
سيلعب في أحسن دوري في العالم و سفيان يليق بالدوري الانجليزي بالتوفيق إنشاء الله..
إنها الآلة الألمانية التي لا تعرف التعب ..
اللهم يسر له يارب العالمين..
الحصن المنيع والدفاع القوي الذي يعول عليه ..
تهانينا.. 🌹بالتوفيق ان شاء الله