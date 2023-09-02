ماسك: ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في طريقها إلى “إكس”

هبة بريس - وكالات

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، الاسم الرسمي الجديد لـ”تويتر”، أن ميزة المكالمات الصوتية والمرئية، في طريقها إلى المنصة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الخميس، إن “مكالمات الفيديو والصوت قادمة إلى منصة إكس”، مبينًا أن الميزة “تكون متاحة على نظام التشغيل (iOS) من أبل، و(Android) من غوغل، و(Mac)، وأجهزة الحاسوب الشخصية”.

واعتبر الملياردير الأمريكي ماسك، أن الميزة الجديدة ستكون “دفتر عناوين عالميا فعالا”، ولا سيما أنه “لا حاجة لرقم الهاتف”، لاستخدام الميزة، لافتًا إلى أن تلك “مجموعة من العوامل الفريدة من نوعها”.

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