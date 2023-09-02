طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-02 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس ممطر وعاصفي فوق المنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط وكذا شرق كل من مناطق الريف، والساحل المتوسطي والسايس.

كما يرتقب نزول أمطار أخرى ضعيفة ومتفرقة فوق الأطلس الكبير، والسهول الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق مناطق سوس والأطلس الصغير والجنوب، حيث ستكون مصحوبة بتناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بكل من الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 25 و 29 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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