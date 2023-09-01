إنطلاق فعاليات مهرجان سلالة تمحضيت في دورته السادسة .

2023-09-01 / 22:53
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هبة بريس _ افران

إنطلقت بجماعة تمحضيت القروية إقليم إفران على مدى ثلاثة أيام من اليوم الجمعة 01 /09/ 2023 الى غاية الأحد المقبل, فعاليات الدورة السادسة لمهرجان تثمين سلالة الأغنام بتمحضيت الذي تنظمه جمعية أيت امحمد للبيئة و التضامن، المهرجان انطلق على إيقاعات فعاليات وإحتفالات شعبية منقوشة بفنون ” التبوريدة ” التقليدية إحياء لهذه التظاهرة الثقافية الفنية والرياضية الرامية إلى حماية وصيانة الموروث الثقافي المغربي المتمثل في الاهتمام بتثمين سلالة الأغنام بتمحضيت و فن التبوريدة في دورته السادسة ، و شاركت في هذه التظاهرة 20 سربة من مختلف المناطق، و ذلك بحضور عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران ، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ” محمد أوزين ” والمدير الجهوي للفلاحة بالجهة ورئيس المجلس الإقليمي و رئيس جماعة افران، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى حضور ضيوف برلمانيين معروفين عن حزب الأحرار في هذا العرس .

وانطلقت أولى فقرات المهرجان بإجراء القرعة التنظيمية لانطلاق السربات حضرها مقدمي كل سربة وهي مسالة تنظيمية تجرى في جميع المهرجانات الخاصة بفن التبوريدة ، يجمعها شغف ركوب الخيل والمحافظة على هذا الموروث الثقافي الفني الأصيل الذي أصبح تقليدا بعدما أوشك فن الفروسية التقليدية على الإنقراض بفعل عوامل ظاهرية كالجفاف وغلاء العلف والعصرنة والتطور التكنلوجي وعرف مهرجان هذه السنة حضور جماهير غفيرة وتوافد زوار بشكل مكثف من مختلف الجماعات المجاورة والاقليم بالخصوص وكذلك من بعض المدن المجاورة لمدينة افران.

و في تصريح لبعض متتبعي هذه التظاهرة لموقع ” هبة بريس ” فقد عبر هؤلاء عن إعجابهم بمستوى هذا العرس من خلال أنشطته أو مستوى التنظيم المحكم، كما يرى أبناء وزوار جماعة تمحضيت ، أن مثل هذه المناسبات تحتاج إلى الدعم والتشجيع من الجميع، داعين المشاركين في النسخة السابعة المقبلة لمهرجان تثمين سلالة الأغنام بتمحضيت و فن التبوريدة و فن أحيدوس التي هي رقصة ضاربة في أعماق التاريخ تنتقل بسلاسة بين الأجيال إلى العناية والحفاظ على هدا الموروث باعتباره موروثا لابد من الحرص على تطوره وجعله قاطرة للتنمية المنشودة بمنطقة تمحضيت.

اليوم الأول تخللته سهرات فنية أحياها مغنيين أمازيغ معروفين بالمنطقة وتميز المهرجان بتكريم عدد من الوجوه ، كما سيعرف اليوم الثاني عدة مسابقات رياضية ، بالإضافة الى يوم دراسي حول تحديات تثمين سلالة تمحضيت ، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة انتقاء أجود الأغنام و سهرات فنية، فيما اليوم الثالث سيعرف يوم تكويني منظم من طرف الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس حول موضوع المارسات الجيدة لتربية الأغنام ، الأمسية الفنية الختامية.

ويسعى المنظمون من خلال هذا المهرجان إلى تطوير قطاع الماشية وتحسين مستويات الإنتاج، خاصة بالنسبة لسلالة تمحضيت التي تتميز بها منطقة الأطلس المتوسط.

وتعد سلالة أغنام ”تمحضيت” أو ”البركي” إرثا فلاحيا متجدرا وواحدة من أشهر سلالات الأغنام الموجودة بالمغرب.

تنتمي سلالة ” تمحضيت” الى موطنها الأصلي منطقة ”منت بأجلموس” بالأطلس المتوسط، وأيضا لمنطقة تمحضيت بإقليم افران، وتمتد لكافة ربوع الأطلس المتوسط من جبال تازة، مرورا بإقليم بولمان ووصولا إلى خنيفرة ونواحيها. هذه الفصيلة تتأقلم بشكل جيد مع المناخ البارد بفضل طبقتها الكثيفة من الصوف، وتتميز بسهولة تسمينها، وانتاجيتها الهامة فهي تعد من السلالات التي تستعمل في التهجين الصناعي حيث يصل الوزن المتوسط عند إناث سلالة ”تمحضيت” ما بين 60 و70 كلغ، وبين 100 و120 كلغ عند الفحول.

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