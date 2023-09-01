“حمد الله” يسجل في شباك “بونو” ويخسر

هبة بريس _ رياضة

تمكن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، من هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، في أول مباراة بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري روشن السعودي.

ووقع حمد الله الهدف الثالث لفريقه، كما منح زميله روماريهو تمريرة الهدف الأول، لينتهي الشوط الاول بين الفريقين بثلاثة أهداف لواحد لصالح رفاق كريم بنزيمة.

كما سجل نجم ريال مدريد السابق، الهدف الثاني للاتحاد، فيما سجل ميتروفيتش الهدف الوحيد للهلال،

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0