ضبط “كوكايين” قبالة سواحل جزر الكناري وتوقيف 6 مشتبه بهم

2023-09-01 / 22:00
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هبة بريس _ و م ع

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن ضبط 2,7 طنا من الكوكايين قبالة سواحل جزر الكناري وتوقيف ستة مشتبه بهم على صلة بشبكة إجرامية مقرها البلقان.

وقال المصدر ذاته إن ضباط الشرطة على متن قوارب مطاطية ترافقهم سفينة حربية اعترضوا مركبا شراعيا كان ينقل 2,7 طنا من مخدر الكوكايين مخبأة في حقائب رياضية.

وجرت العملية في 24 غشت على بعد حوالي 700 ميل بحري (حوالي 1300 كلم) غرب أرخبيل الكناري الإسباني، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف أنه تم اعتقال شخصين على متن القارب وأربعة في صربيا، بينهم رئيس المنظمة.

وبحسب “يوروبول”، فإن “المنظمة المستهدفة (…) يشتبه في قيامها بتنظيم شحنات لعدة أطنان من الكوكايين من البرازيل إلى الاتحاد الأوروبي”.

ويأتي الإعلان عن إحباط هذه العملية فيما أفادت الشرطة والجمارك الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، بضبط زهاء 9,5 طن من الكوكايين قادمة من الإكوادور، ووصفت بأنها أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها على الإطلاق في إسبانيا.

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