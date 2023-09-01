“ماكرون” يقول إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول

هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب.

وأضاف ماكرون “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دان النظام العسكري الحاكم في النيجر “التدخل الاضافي” لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الإثنين ماكرون وأكد فيها خصوصا دعمه للرئيس بازوم.

وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن “حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الإثنين 28 آب/أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (…) تمثل هذه التصريحات تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر”.

وقال ماكرون الإثنين “أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة”، مذكرا بأن فرنسا تدعم “العمل الدبلوماسي والعسكري” للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

ولطالما أكدت فرنسا دعمها لإكواس التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.

كما أشاد ماكرون ببازوم الذي أطيح في 26 يوليو/تموز والذي لم يستقل بعد، واثنى على “الرجل النزيه والمنتخب ديموقراطيا والشجاع”.

وأكد عبد الرحمن أن “تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر تهدف إلى ادامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه”.

وأوضح أن “الخلافات” مع فرنسا “لا تطال العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر”.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.

الأسبوع الماضي، أمهل العسكريون الانقلابيون السفير الفرنسي سيلفان إيتيه 48 ساعة لمغادرة البلاد. لكن فرنسا رفضت الطلب، مؤكدة أنها تعتبر أن حكومة بازوم التي أطيحت هي السلطة الشرعية

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