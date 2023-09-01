تحويلات مغاربة العالم .. رقم قياسي في يوليوز

هبة بريس _ وكالات

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية ، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (زائد 5,99 مليار درهم) مقارنة بشهر يوليوز 2022.

من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 51,4 في المائة (زائد 25,11 مليار درهم) ليصل إلى 73,94 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة مقابل 48,82 مليار درهم قبل سنة.

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