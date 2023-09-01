تحويلات مغاربة العالم .. رقم قياسي في يوليوز

2023-09-01 / 20:36
0
هبة بريس _ وكالات

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية ، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (زائد 5,99 مليار درهم) مقارنة بشهر يوليوز 2022.

من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 51,4 في المائة (زائد 25,11 مليار درهم) ليصل إلى 73,94 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة مقابل 48,82 مليار درهم قبل سنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصويرة.. ارتفاع عدد السياح بنسبة 18 في المائة عند متم يوليوز الماضي

الصويرة.. ارتفاع عدد السياح بنسبة 18 في المائة عند…

2023-09-01 / 18:41
Photo of ضبط الأسواق : صدور 177 قرارا و 4 آراء عن مجلس المنافسة

ضبط الأسواق : صدور 177 قرارا و 4 آراء…

2023-09-01 / 16:39
Photo of الـONCF: نشاط نقل المسافرين ينمو بنسبة 34 %

الـONCF: نشاط نقل المسافرين ينمو بنسبة 34 %

2023-09-01 / 12:00
Photo of “غلوبال فايننس”: الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

“غلوبال فايننس”: الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية…

2023-08-31 / 20:29
Photo of بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية

بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية

2023-08-30 / 22:00
Photo of إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

2023-08-30 / 18:03
Photo of الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من جديد بعد حجز طن من هذه المادة

الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من…

2023-08-30 / 14:30
Photo of بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

2023-08-29 / 16:56
Photo of ارتفاع الصادرات المغربية لتركيا بنسبة 56%

ارتفاع الصادرات المغربية لتركيا بنسبة 56%

2023-08-27 / 10:55
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

2023-08-26 / 16:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق