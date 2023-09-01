الراشدية : مطالب حقوقية لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

2023-09-01 / 20:48
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرشيدية بفتح تحقيق في الحرائق الأخيرة التي عرفها قصر زاوية أوفوس، مطالبة بإقرار تعويض للضحايا.

واتهم الفرع المحلي للجمعية في بيانه ، الجهات المسؤولة بـ”الاستهتار بحرائق الواحات”، مسجلا أن “تكثيف الجهود لا تكون الا بعد فوات الآوان، وعدم استعمال وسائل متطورة للتدخل آخرها حريق يوم الأحد 27 غشت 2023 الذي لحق واحة واد أوفوس بقصر زاوية أوفوس”.

وكشف الفرع الحقوقي، أن الحريق ألتهم معظم أشجار النخيل في المنطقة، وتسبب في انهيار العديد من المنازل ونفوق الماشية لتصبح جزء من الساكنة عرضة للعراء.

وانتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته بـ”الصمت الرهيب للجهات المسؤولة، وغياب أي مبادرات لتعويض المتضررات والمتضررين وكأن صندوق الكوارث لا يعتبر حرائق الواحات كوارث”.

وطالبت بـ”التدخل العاجل لحماية سكان واحة واد أوفوس وتعويض كل الضحايا”، مستنكرة “عدم استعمال طائرات الإطفاء والاكتفاء بوسائل أصبحت متجاوزة في مثل هذه الحالات من الحرائق”، داعية إلى “توجيه أموال المخطط الأخضر للواحات التاريخية ذات الفلاحة المعاشية بدل خلق واحات عصرية تستنزف المياه بالمنطقة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذه كل توصيات “الباطرونا” حول مشروع قانون مالية 2024

هذه كل توصيات “الباطرونا” حول مشروع قانون مالية 2024

2023-09-01 / 22:29
Photo of ضبط “كوكايين” قبالة سواحل جزر الكناري وتوقيف 6 مشتبه بهم

ضبط “كوكايين” قبالة سواحل جزر الكناري وتوقيف 6 مشتبه…

2023-09-01 / 22:00
Photo of عمور : محطة السعيدية سيكون لها دور محوري في التنمية السياحية

عمور : محطة السعيدية سيكون لها دور محوري في…

2023-09-01 / 20:59
Photo of بسبب الاقتطاعات .. المتصرفون التربويون يقاطعون ويحتجون

بسبب الاقتطاعات .. المتصرفون التربويون يقاطعون ويحتجون

2023-09-01 / 20:28
Photo of شكيب لعلج يعلن تاريخ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور

شكيب لعلج يعلن تاريخ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى…

2023-09-01 / 19:30
Photo of تربص إعدادي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

تربص إعدادي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

2023-09-01 / 19:07
Photo of المنتخب الأولمبي… عصام الشرعي يستدعي 28 لاعبا

المنتخب الأولمبي… عصام الشرعي يستدعي 28 لاعبا

2023-09-01 / 18:51
Photo of ضربة موجعة للبوليساريو ..مقتل قائد عسكري بالجبهة الانفصالية وأربعة من معاونيه

ضربة موجعة للبوليساريو ..مقتل قائد عسكري بالجبهة الانفصالية وأربعة…

2023-09-01 / 18:39
Photo of الكونفدرالية : الحكومة تتجاهل مطالب المغاربة

الكونفدرالية : الحكومة تتجاهل مطالب المغاربة

2023-09-01 / 18:14
Photo of ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بطنجة

ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بطنجة

2023-09-01 / 17:48

تعليق واحد

  1. لو كانت المنطقة المكلومة بالحرائق تنتمي لجهة سوس لكانت كل الوسائل اللازمة لمكافحة الحريق متوفرة والتعويضات عن الخسائر موجودة ولكن بما انها منطقة من المغرب غير النافع فلها الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق