بسبب الاقتطاعات .. المتصرفون التربويون يقاطعون ويحتجون

هبة بريس _الرباط

انضم المتصرفون التربويون للاحتجاجات التي أطلقتها هيئة الإدارة التربوية في 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، والتي انطلقت الجمعة فاتح شتنبر الجاري حتى السادس عشر منه، تنديدا بالوضع الذي آل اليه التعليم عموما والأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أعلنت العصبة الوطنية للإدارة التربوية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن سلسلة من الاحتجاجات النضالية من ضمنها المقاطعة لكافة التكليفات التربوية والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية للتنديد بالتجاهل المستمر والتهميش والإقصاء الذي تعانيه هذه الفئة.

وعبرت العصبة الوطنية في بيان لها، عن استنكارها للاقتطاعات المجحفة والخيالية التي طالت أطر الإدارة التربوية، منددة بالتماطل الواضح الذي طال الترقية بالاختيار لسنة 2021و 2022، بالإضافة إلى غياب التحفيزات.

كما استنكرت العصبة الحيف الواضح الذي طال فئة المتقاعدين وخريجي المسلك فوح 2020-2022 وفوج2023 والمزاولون لمهام الإدارة التربوية المرتبون في الدرجة الثانية وضحايا الإعفاء وعدم الإقرار.

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