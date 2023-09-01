“أيوب مانوز” يبدع في “راها باينة”

2023-09-01 / 22:46
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القسم الفني: هبة بريس

ظهرت في المغرب في الآونة الأخيرة مواهب شابة في فن الغناء والموسيقى، اكتشفت معظمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج “الهواة”،غير أن هناك من شق طريقه إلى النجاح والنجومية بنفسه مثل الفنان الشاب “أيوب مانوز”، صاحب الصوت الجميل و الأداء المتميز.

وطرح الفنان المغربي خلال الأيام القليلة الماضية جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب تحت عنوان “راها باينة”.

ويشار إلى أن “أيوب مانوز” يحرص على إنتقاء أغانيه المتنوعة التي يطرحها بين الحين والآخر بدقة عالية، بغية نيل رضى و استحان جمهوره.

وجدير بالذكر أن الفنان أيوب، ابن مدينة أكادير، نشأ في أسرة فنية وبدأ مساره الفني منذ نعومة أظافره، ليوقع على حضور متميز في عالم الغناء و الموسيقى ترجم من خلال إصداره لأغنية مصورة تحت عنوان “بالاك” و ” سلطانة” و “راها باينة” التي بدأت تثير عشاق فن الراي.

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