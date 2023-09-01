كندا.. حوالي مليار دولار كلفة حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا

2023-09-01 / 20:06
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هبة بريس _ وكالات

قدرت سلطات ألبرتا تكلفة مكافحة حرائق الغابات بـ982 مليون دولار، في هذه المقاطعة الواقعة غرب كندا.

وحسب آخر المعطيات، فقد شملت هذه الكلفة أيضا الخسائر المالية المرتبطة بهذه الحرائق، والمساعدات المالية الطارئة المقدَّمة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسببها.

وحسب موقع “راديو كندا” الإخباري، فقد تم إنفاق حوالي 750 مليون دولار من هذا المبلغ على مكافحة الحرائق بشكل مباشر، مشيرا إلى أن إجمالي الخسائر المالية غير المؤمَّن عليها بلغ 175 مليون دولار.

وتواصل عناصر الإطفاء في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا، جهودها لإخماد حرائق الغابات المستعرة، والتي ستزيد من صعوبتها الرياح القوية المتوقعة اعتبارا من اليوم الجمعة.

وكانت السلطات في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا، التي تجتاحها حرائق غير مسبوقة، قررت تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 11 شتنبر المقبل.

ويوجد في كندا حاليا أزيد من ألف حريق مستعر، من بينها أزيد من 230 حريقا في الأقاليم الشمالية الغربية، وأكثر من 370 حريقا في بريتيش كولومبيا.

ويواجه هذا البلد في أمريكا الشمالية، خلال السنوات الأخيرة، ظواهر مناخية قصوى، تفاقمت شدتها وحدة تكرارها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتشهد البلاد موسم حرائق غابات قياسيا هذا العام، إذ أتت النيران على 14 مليون هكتار – أي ما يعادل مساحة اليونان تقريبا -، وهو ضعف الرقم القياسي الأخير الذي يعود تاريخه إلى العام 1989.

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