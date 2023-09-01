بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يهز شباك ياسين بونو في قمة الدوري السعودي
سجل المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا في مرمى مواطنه ياسين بونو، خلال مباراة الإتحاد ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن قمة الأسبوع الخامس من الدوري السعودي.
واستغل حمد الله هفوة في دفاع الهلال ليوقع الهدف الثالث لإتحاد جدة في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل للجولة الأولى.
هدددددف!⚽
حمدالله.. هدف ثالث للاتحاد🔥⚽️
الاتحاد 3 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/xUcY75Bcex
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
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