مساجد مدينة نيويورك تصدح بأذان صلاة الجمعة ( فيديو )

هبة بريس _ وكالات

صدحت مساجد مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، بأذان الصلاة عبر مكبرات الصوت للمرة الأولى، وذلك بعد سماح البلدية بذلك.

وكان عمدة نيويورك إريك آدامز أعلن، الأربعاء، السماح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في مساجد المدينة أوقات صلاة الجمعة، وفي صلاة المغرب خلال شهر رمضان.

وأقام العشرات من أبناء الجالية المسلمة في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية صلاة الجمعة في ساحة مبنى البلدية، احتفاء برفع الأذان في نيويورك وللمطالبة بقرار مماثل في مساجدهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قدّموا بثا حيًا للصلاة.

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