تربص إعدادي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

2023-09-01 / 19:07
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هبة بريس _ رياضة

يجري المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تربصا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس بالمعمورة من 4 إلى 12 شتنبر 2023.

ولهذا الغرض استدعى مدرب النخبة الوطنية، محمد وهبي 32 لاعبا، وسيتضمن برنامج هذا التربص مباراتين وديتين أمام المنتخب البلجيكي يومي 8 و10 شتنبر 2023.

1. الأشهب عبد السالم – الفتح الرياضي

2. فيصل المزياني – جانك البلجيكي

3. بنسعد عدنان – أتليتيكو مدريد الإسباني

4. بوخامير أمين – شارل لوروا البلجيكي

5. أسامة بوكير – كرندا الإسباني

6. بيار نعيم – بولون الإيطالي

7. ضحاك معاد – أكاديمية محمد السادس

8. الهدودي يونس – إينرجي كوتبسات الألماني

9. الهاري إلياس ويسترلو البلجيكي

10. الهواري علي – إلتشي الإيطالي

11. الإدريسي محمد – أميان الفرنسي

12. المكاوي أنس – الفتح الرياضي

13. المرابط سمير – ستراسبورغ الفرنسي

14. الوارثي نسيم – ويهين الألماني

15. الصادق حسام – أكاديمية محمد السادس

16. فتال رشاد – ديبورتيفو ألميريا الإسباني

17. غليدي إبراهيم – ستاندار دولييج البلجيكي

18 حرفي مهدي – بوردو الفرنسي

19 خليفي ياسين – اتحاد تواركة

20. خاتير أحمد – وسلاند بفيرين البلجيكي

21. لعلاوي رضى – الفتح الرياضي

22. لخديم إنريك يوسف – ريال مدريد الإسباني

23. ليعقوبي أسامة – ستراسبورغ الفرنسي

24. محاند أولاد اسماعيل – أرسنال الإنجليزي

25. معمر علي – أندلخت البلجيكي

26. معمى عثمان – مونبلي الفرنسي

27. مكاوي عمر – ناك بريدا الهولندي

28. مصباحي عبد الحكيم – الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية

29. موتيك إلياس – حسنية أكادير

30. تجاوارت أنس – أندلخت البلجيكي

31. زابيري ياسير – أكاديمية محمد السادس

32 كاكا أشرف – اتحاد تواركة

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