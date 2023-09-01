تربص إعدادي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
يجري المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تربصا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس بالمعمورة من 4 إلى 12 شتنبر 2023.
ولهذا الغرض استدعى مدرب النخبة الوطنية، محمد وهبي 32 لاعبا، وسيتضمن برنامج هذا التربص مباراتين وديتين أمام المنتخب البلجيكي يومي 8 و10 شتنبر 2023.
1. الأشهب عبد السالم – الفتح الرياضي
2. فيصل المزياني – جانك البلجيكي
3. بنسعد عدنان – أتليتيكو مدريد الإسباني
4. بوخامير أمين – شارل لوروا البلجيكي
5. أسامة بوكير – كرندا الإسباني
6. بيار نعيم – بولون الإيطالي
7. ضحاك معاد – أكاديمية محمد السادس
8. الهدودي يونس – إينرجي كوتبسات الألماني
9. الهاري إلياس ويسترلو البلجيكي
10. الهواري علي – إلتشي الإيطالي
11. الإدريسي محمد – أميان الفرنسي
12. المكاوي أنس – الفتح الرياضي
13. المرابط سمير – ستراسبورغ الفرنسي
14. الوارثي نسيم – ويهين الألماني
15. الصادق حسام – أكاديمية محمد السادس
16. فتال رشاد – ديبورتيفو ألميريا الإسباني
17. غليدي إبراهيم – ستاندار دولييج البلجيكي
18 حرفي مهدي – بوردو الفرنسي
19 خليفي ياسين – اتحاد تواركة
20. خاتير أحمد – وسلاند بفيرين البلجيكي
21. لعلاوي رضى – الفتح الرياضي
22. لخديم إنريك يوسف – ريال مدريد الإسباني
23. ليعقوبي أسامة – ستراسبورغ الفرنسي
24. محاند أولاد اسماعيل – أرسنال الإنجليزي
25. معمر علي – أندلخت البلجيكي
26. معمى عثمان – مونبلي الفرنسي
27. مكاوي عمر – ناك بريدا الهولندي
28. مصباحي عبد الحكيم – الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية
29. موتيك إلياس – حسنية أكادير
30. تجاوارت أنس – أندلخت البلجيكي
31. زابيري ياسير – أكاديمية محمد السادس
32 كاكا أشرف – اتحاد تواركة