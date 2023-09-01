المنتخب الأولمبي… عصام الشرعي يستدعي 28 لاعبا

هبة بريس _ رياضة

وجه عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الدعوة إلى 28 لاعبا، تحسبا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني الأولمبي أمام المنتخب البرازيلي يومي 7 و11 شتنبر الجاري بالمركب الرياضي بفاس.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على موقعها الرسمي ، أن هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.

في مايلي قائمة المنتخب التي تم توجيه الدعوة إليها:

1. علاء بلعروش (ستراسبورغ/فرنسا)

2. رشيد غنيمي (الفتح الرباطي)

3. إلياس ماغو (ستاندار لييج/بلجيكا)

4. وليد حسبي (ستراسبورغ / فرنسا)

5. أيوب العمراوي ( نيس / فرنسا)

6. أكرم نقاش (اتحاد تواركة)

7. أشرف لعزيري (أولمبيك ليون/فرنسا)

8. زكريا الوحدي (مولنبيك / بلجيكا)

9. ضياء الدين جرموني (أياكس أمستردام/هولندا)

10. وليد محمدي (غرثر فورث / ألمانيا)

11رائد دنانو شادي (ريال بيتيس/إسبانيا)

12. أيمن الوافي (لوغانو إف سي / سويسرا)

13. محمد جوب (رين/فرنسا)

14. مهدي بوكامير (شارلوروا /بلجيكا)

15. أسامة العزوزي (بولونيا/إيطاليا)

16. أيمن أزيل (بوروسيا دورتموند 2 / ألمانيا)

17. أيمن موفق (سانت إتيان/فرنسا)

18.نيل العيناوي (لنس/فرنسا)

19. عبد الله حيمود (الوداد البيضاوي)

20. يونس طه (إف سي تفينتي/هولندا)

21. ياسين كيشتا (لوهافر / فرنسا)

22. إبراهيم القادري (فولندام/هولندا)

23. سليم الجباري (أتلتيكو مدريد / إسبانيا)

24. أيمن مورير (كليرمون / فرنسا)

25. عبد الله الريحاني (أتلتيكو مدريد/إسبانيا)

26. يانيس البكراوي (تولوز / فرنسا)

27. أمين الوزاني (غانغون /فرنسا)

28. حمزة إيغمان (الجيش الملكي)

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