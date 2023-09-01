المنتخب الأولمبي… عصام الشرعي يستدعي 28 لاعبا
وجه عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الدعوة إلى 28 لاعبا، تحسبا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني الأولمبي أمام المنتخب البرازيلي يومي 7 و11 شتنبر الجاري بالمركب الرياضي بفاس.
وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على موقعها الرسمي ، أن هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.
في مايلي قائمة المنتخب التي تم توجيه الدعوة إليها:
1. علاء بلعروش (ستراسبورغ/فرنسا)
2. رشيد غنيمي (الفتح الرباطي)
3. إلياس ماغو (ستاندار لييج/بلجيكا)
4. وليد حسبي (ستراسبورغ / فرنسا)
5. أيوب العمراوي ( نيس / فرنسا)
6. أكرم نقاش (اتحاد تواركة)
7. أشرف لعزيري (أولمبيك ليون/فرنسا)
8. زكريا الوحدي (مولنبيك / بلجيكا)
9. ضياء الدين جرموني (أياكس أمستردام/هولندا)
10. وليد محمدي (غرثر فورث / ألمانيا)
11رائد دنانو شادي (ريال بيتيس/إسبانيا)
12. أيمن الوافي (لوغانو إف سي / سويسرا)
13. محمد جوب (رين/فرنسا)
14. مهدي بوكامير (شارلوروا /بلجيكا)
15. أسامة العزوزي (بولونيا/إيطاليا)
16. أيمن أزيل (بوروسيا دورتموند 2 / ألمانيا)
17. أيمن موفق (سانت إتيان/فرنسا)
18.نيل العيناوي (لنس/فرنسا)
19. عبد الله حيمود (الوداد البيضاوي)
20. يونس طه (إف سي تفينتي/هولندا)
21. ياسين كيشتا (لوهافر / فرنسا)
22. إبراهيم القادري (فولندام/هولندا)
23. سليم الجباري (أتلتيكو مدريد / إسبانيا)
24. أيمن مورير (كليرمون / فرنسا)
25. عبد الله الريحاني (أتلتيكو مدريد/إسبانيا)
26. يانيس البكراوي (تولوز / فرنسا)
27. أمين الوزاني (غانغون /فرنسا)
28. حمزة إيغمان (الجيش الملكي)