ضربة موجعة للبوليساريو ..مقتل قائد عسكري بالجبهة الانفصالية وأربعة من معاونيه

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – اس.بويعقوبي

تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، اليوم الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه بحسب ما أكدته مصادر تابعة للمرتزقة .

وتمكنت القوات المسلحة الملكية المغربية من تصفية القيادي البارز في جبهة البوليساريو و قائد مايسمى الناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي هو و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.

الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.

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