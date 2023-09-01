ضربة موجعة للبوليساريو ..مقتل قائد عسكري بالجبهة الانفصالية وأربعة من معاونيه

2023-09-01 / 18:39
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – اس.بويعقوبي

تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، اليوم الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه بحسب ما أكدته مصادر تابعة للمرتزقة .

وتمكنت القوات المسلحة الملكية المغربية من تصفية القيادي البارز في جبهة البوليساريو و قائد مايسمى الناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي هو و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.

الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.

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‫2 تعليقات

  1. خبر مفرح جدا. هكذا يكون الرد لانتقام شهدائنا الشباب والذين قتلوا بكل برودة وباسلحة الغدر والجبن. الجزائري لا يساوي شيئا امام الاسود في الميدان. ننتظركم في الميدان ايها الجبناء ! لعنكم الله الى يوم الدين ايها الانذال.

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