ضربة موجعة للبوليساريو ..مقتل قائد عسكري بالجبهة الانفصالية وأربعة من معاونيه
هبة بريس _ الرباط
هبة بريس – اس.بويعقوبي
تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية ضربة موجعة ، اليوم الجمعة، إثر مقتل قائد عسكري وأربعة من معاونيه بحسب ما أكدته مصادر تابعة للمرتزقة .
وتمكنت القوات المسلحة الملكية المغربية من تصفية القيادي البارز في جبهة البوليساريو و قائد مايسمى الناحية العسكرية السادسة لميليشيا البوليساريو أبا علي حمودي هو و أربعة من معاونيه في عملية ترصد و استهداف خلف الجدار العازل.
الهالك هو كذلك عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية و يحمل الجنسية الجزائرية.
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المجموع 17 آراء
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2 تعليقات
خبر مفرح جدا. هكذا يكون الرد لانتقام شهدائنا الشباب والذين قتلوا بكل برودة وباسلحة الغدر والجبن. الجزائري لا يساوي شيئا امام الاسود في الميدان. ننتظركم في الميدان ايها الجبناء ! لعنكم الله الى يوم الدين ايها الانذال.
تحياتي لقواتنا المسلحة الملكية على سعرها وتضحياتها