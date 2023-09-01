مدرب ليفربول يرد على تصريحات رئيس الفيفا بشأن الدوري السعودي

هبة بريس _ رياضة

حذر مدرب ليفربول يورغن كلوب من التهديد الذي يشكله الدوري السعودي على الكرة الأوروبية، وسط أنباء تتحدث عن رفض الفريق الإنكليزي عرضا ضخما مقابل بيع نجمه الأول محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي.

ورفض كلوب في مؤتمر صحافي، الجمعة، تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين التي أشار فيها إلى أن الدوري السعودي للمحترفين لا يشكل تهديدا للعبة في أوروبا.

وقال كلوب إن الأسبوعين المقبلين سيعطيان إشارة واضحة إلى مدى حجم التحدي الذي سيشكله الدوري السعودي الغني بالأموال على أندية مثل ليفربول.

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفي في أوروبا، الجمعة، أي قبل نحو أسبوعين من غلق سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان تشيفرين قال هذا الأسبوع إن الدوري السعودي للمحترفين يستهدف فقط اللاعبين الكبار في العمر وإن “كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند مثلا لا يحلمان باللعب في المملكة العربية السعودية”.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال كلوب إن من السابق لأوانه تجاهل التهديد الذي يمثله الدوري السعودي.

وأضاف: “لا أعرف بنسبة 100 بالمئة حتى الآن، لكني لا أعتقد أن مثال هالاند ومبابي هو مثال جيد حقا”، مبينا أن هذين اللاعبين “صغار في السن ويكسبان مالا كثيرا بالفعل، لذلك فهذا شيء مختلف”.

وأعرب كلوب عن اعتقاده أن “الأسبوعين المقبلين سيظهران مدى التحدي الذي يشكله الدوري السعودي لأنه مهما يحدث هناك (الدوري السعودي) فلن يتمكن أحد من اتخاذ ردة فعل” بعد غلق سوق الانتقالات في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودعا كلوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات من شأنها حماية اللعبة وضمان بقاء الدوريات الأوروبية “قوية”.

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد تواليا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع “الحمر” أيضا.

وبصرف النظر عن التكهنات حول صلاح، كانت هناك أيضا تقارير تربط الأندية السعودية بالتعاقد مع حارس المرمى أليسون بيكر.

بالمقابل تحدثت تقارير أن ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لانتقال نجمه المصري محمد صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي.

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