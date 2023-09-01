بسبب مستحقاتهم المادية..فنانون يحتجون و يناشدون وزير الخارجية للتدخل

نجلاء مزيان: هبة بريس

احتج عدد من الفنانين المغاربة يومه الجمعة أمام ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بغية أداء مستحقاتهم المادية.

وفي هذا الصدد قال الممثل المغربي جمال العبابسي: “أجبرنا أننا نجيو نوقفو هاد الوقفة لي حنى في غنى عنها حنى فنانين مخصناش نتحطو فهاد الموقف، درنا عروض مسرحية و قمنا بالواجب ديالنا، حنا خدمنا خصنا نتخلصو، الله يرحم الوالدين راه حشومة نتحطو فهاد الوضع راه عيب”.

وبدوره قال عبد الرحيم المنياري في تصريحه لجريدة هبة بريس:”المشكل أننا كنطلبو بحقنا ومكنسعاوش، بغينا حقنا فواحد العقد مبرم مع الوزارة لي حاولوا أنهم يتملصوا منها و مغاديش نتحركوا حتى ناخدو رزقنا هذا هو المشكل، حنا وفينا بالشروط لي فالعقد وهما موفاوش، و عطاو الفلوس لفرق أخرى بحالنا وحنا معطاونا والو”.

وأيضا علق مخرج و كاتب عرض “أشداني” عمر جدلي قائلا:”هذا حق مشروع ديال مجموعة د الفنانين لي بذلوا واحد المجهود و واحد الخدمة، فإذا بهم من بعد ما قدمنا العروض ديالنا وفق جميع الشروط، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج كيرفض يأدي المستحقات ديال الفرق و الفنانين، مع العلم أنه تمت تسوية وضع فرق أخرى”.

وأردف قائلا :”اليوم نقف وقفة سلمية و هو نداء مشروع ديال أصوات مجموعة من الفنانين كيناشدوا وزير الخارجية من أجل التدخل لحل هذا المشكل”.

و كذلك قالت الفنانة سعاد النجار:”حسبي الله ونعم الوكيل فهاد الناس صبرنا حتى عيينا و كفى بغينا رزقنا”.

وجدير بالذكر أن هذه الوقفة تتعلق بفرقتين هما “غرناطة” التي شارك فيها كل من جواد العلمي و عبد الرحيم المنياري ومحمد الأثير،و “شمس” التي ترأسها “سعاد نجار” و عرفت مشاركة كل من جمال العبابسي، عبد الله شيشة و عبد المجيد شاكر و عادل أبا تراب وآخرون.

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