بسبب مستحقاتهم المادية..فنانون يحتجون و يناشدون وزير الخارجية للتدخل

2023-09-01 / 18:27
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نجلاء مزيان: هبة بريس

احتج عدد من الفنانين المغاربة يومه الجمعة أمام ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بغية أداء مستحقاتهم المادية.

وفي هذا الصدد قال الممثل المغربي جمال العبابسي: “أجبرنا أننا نجيو نوقفو هاد الوقفة لي حنى في غنى عنها حنى فنانين مخصناش نتحطو فهاد الموقف، درنا عروض مسرحية و قمنا بالواجب ديالنا، حنا خدمنا خصنا نتخلصو، الله يرحم الوالدين راه حشومة نتحطو فهاد الوضع راه عيب”.

وبدوره قال عبد الرحيم المنياري في تصريحه لجريدة هبة بريس:”المشكل أننا كنطلبو بحقنا ومكنسعاوش، بغينا حقنا فواحد العقد مبرم مع الوزارة لي حاولوا أنهم يتملصوا منها و مغاديش نتحركوا حتى ناخدو رزقنا هذا هو المشكل، حنا وفينا بالشروط لي فالعقد وهما موفاوش، و عطاو الفلوس لفرق أخرى بحالنا وحنا معطاونا والو”.

وأيضا علق مخرج و كاتب عرض “أشداني” عمر جدلي قائلا:”هذا حق مشروع ديال مجموعة د الفنانين لي بذلوا واحد المجهود و واحد الخدمة، فإذا بهم من بعد ما قدمنا العروض ديالنا وفق جميع الشروط، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج كيرفض يأدي المستحقات ديال الفرق و الفنانين، مع العلم أنه تمت تسوية وضع فرق أخرى”.

وأردف قائلا :”اليوم نقف وقفة سلمية و هو نداء مشروع ديال أصوات مجموعة من الفنانين كيناشدوا وزير الخارجية من أجل التدخل لحل هذا المشكل”.

و كذلك قالت الفنانة سعاد النجار:”حسبي الله ونعم الوكيل فهاد الناس صبرنا حتى عيينا و كفى بغينا رزقنا”.

وجدير بالذكر أن هذه الوقفة تتعلق بفرقتين هما “غرناطة” التي شارك فيها كل من جواد العلمي و عبد الرحيم المنياري ومحمد الأثير،و “شمس” التي ترأسها “سعاد نجار” و عرفت مشاركة كل من جمال العبابسي، عبد الله شيشة و عبد المجيد شاكر و عادل أبا تراب وآخرون.

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‫2 تعليقات

  1. اتمني هاد الخبر ما يوصلش للاعب الجوهرة لأمين جمال او لا لعائلتي. الخبر فراسكم

  2. اتمني هاد الخبر ما يوصلش للاعب الجوهرة لأمين جمال او لا لعاءلتو. الخبر فراسكم

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