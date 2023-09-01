الكونفدرالية : الحكومة تتجاهل مطالب المغاربة

هبة بريس _ الرباط

قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” انها تسجل استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي نتيجة الاختيارات للاشعبية للحكومات المتعاقبة وتغول الفساد.

النقابة اتتقدت في بيان لها، تجاهل الحكومة لمطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية، من خلال غض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع من خلال الاحتكار والتفاهمات حول الأسعار خاصة في قطاع المحروقات.

واستنكرت استنزاف خيرات المغاربة من طرف قلة قليلة من المضاربين ولوبيات الفساد وكبار الملاكين، كنموذج استنزاف الفرشة المائية أمام معاناة فئات عريضة من الشعب المغربي من العطش، مما يهدد الفلاح المغربي في مصدر رزقه، وينذر بتفاقم أزمات اجتماعية أخرى.

وأكدت النقابة عدم جدية الحكومة في الملف الاجتماعي وتنصلها من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية خاصة اتفاق 30 أبريل 2022، ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري.

ودعت الحكومة للتدخل العاجل وحماية القدرة الشرائية للمغاربة من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

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