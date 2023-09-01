ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 31 غشت 2023، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارته برفقة زوجته وابنه القاصر، على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بطنجة، وذلك بعدما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 360 غرام من مخدر الكوكايين و100 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي، علاوة على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 206 ألف و400 درهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية,

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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