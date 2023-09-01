ايمانويل ماكرون

ماكرون يدعو إلى الحزم في منع العباءة في المدرسة

2023-09-01 / 17:09
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هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، الى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية، قبل ثلاثة أيام من بدء العام الدراسي.

وقال خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج في جنوب فرنسا إن الحكومة “لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات … جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين”.

وبرر ماكرون المنع بالقول إنه “لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع”.

وشدد على أن “فرسان الجمهورية” هؤلاء “لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية … وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط”، مؤكدا أن “الدولة والجمهورية تقفان وراءهم”.

ووعد رئيس الدولة بأنه “في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب”.

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تعليق واحد

  1. اين حزمك يا ميكرون في مقتل فرنسيين من اصل مغربي قتلهم الامن الخنزيري عنوة في ساحل البحر قرب السعيدية بعد ان تاهوا في البحر .او هؤلاء تراهم مسلمين

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