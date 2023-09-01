رسميا.. النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مقت.ل مغربيين برصاص الجزائر

2023-09-01 / 16:27
1
هبة بريس

أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.

وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.

وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بطنجة

ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بطنجة

2023-09-01 / 17:48
Photo of خلال أسبوع.. تسجيل 309 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

خلال أسبوع.. تسجيل 309 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

2023-09-01 / 17:32
Photo of البيضاء..إحباط محاولة لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا

البيضاء..إحباط محاولة لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا

2023-09-01 / 16:14
Photo of بعد إعفاء مدير مستشفى سطات.. ملفات حارقة تنتظر الوافد الجديد

بعد إعفاء مدير مستشفى سطات.. ملفات حارقة تنتظر الوافد…

2023-09-01 / 15:45
Photo of إضرام النار في محلات تجارية يجر شخصا للاعتقال ببرشيد

إضرام النار في محلات تجارية يجر شخصا للاعتقال ببرشيد

2023-09-01 / 15:12
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مرتقبة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مرتقبة بهذه المناطق

2023-09-01 / 13:40
Photo of آيت الطالب يعفي مدير مستشفى سطات

آيت الطالب يعفي مدير مستشفى سطات

2023-09-01 / 12:46
Photo of مقتل مغربيين من جنسية فرنسية برصاص عسكر الجزائر.. باريس تدخل على الخط

مقتل مغربيين من جنسية فرنسية برصاص عسكر الجزائر.. باريس…

2023-09-01 / 11:22
Photo of إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بباب سبتة

إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بباب سبتة

2023-09-01 / 10:45
Photo of أيها المتبرعون.. بنكُ الدَّم بمستشفى سطات يُناديكم

أيها المتبرعون.. بنكُ الدَّم بمستشفى سطات يُناديكم

2023-09-01 / 10:03

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق