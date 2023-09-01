البيضاء..إحباط محاولة لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية وحجز طن و863 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه العملية ، التي تم تنفيذها على مستوى الشريط الساحلي بمدينة الدار البيضاء، مكنت من حجز 51 رزمة من مخدر الشيرا ، بلغ مجموع وزنها طنا و863 كيلوغراما، علاوة على ضبط زورقين ومحركين بحريين وحاويات بلاستيكية تضم كمية من المحروقات.

وأضافت أن عمليات التمشيط المكاني أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و51 سنة، بالقرب من مكان حجز المخدرات المضبوطة، واللذان يتم إخضاعهما حاليا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن علاقتهما المحتملة بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من المخدرات.

وذكرت المديرية العامة أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالحها لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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