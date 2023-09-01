رسميا.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الاسباني

2023-09-01 / 15:28
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتزال جوردي ألبا ظهير إنتر ميامي الأمريكي الحالي، اللعب الدولي مع منتخب “الماتادور”.

وحمل ألبا شارة قيادة “لا روخا”، عقب إعلان سيرجيو بوسكيتس زميله في إنتر ميامي، اعتزال اللعب الدولي، بعد الخروج من كأس العالم 2022 على يد المغرب في دور ثمن النهائي.

وانتقل ألبا إلى إنتر ميامي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، قادما من برشلونة الإسباني.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن ألبا، قال “وداعا” لقميص منتخب إسبانيا، كاتبا نهاية مثالية بعد حمل لقب دوري الأمم الأوروبية كقائد لـ “لا روخا”.

وشارك ألبا في 92 مباراة مع منتخب إسبانيا، مسجلا 9 أهداف، ومساهما في التتويج ببطولتي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2012″، ودوري الأمم الأوروبية 2023 على حساب هولندا.

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