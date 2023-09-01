نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مرتقبة بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (من 25 إلى 45 ملم) ستهم، غدا السبت، عددا من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية الرعدية مرتقبة بكل من تاوريرت والناظور وبركان والدريوش وجرسيف وبولمان، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل.
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7 تعليقات
يجب الحيطة والحذر من العواصف الرعدية والابتعاد عنها بالاخص الذين يرعون الغنم في المناطق الجبلية.
الحمدلله على هذه الأمطار ستلطف الجو وتخفف شيئا ما من الحرارة.
الحمدلله على نعمه وفظله فعلينا بتكثير الاستغفار والدعاء.
في هذه الفترة الفلاح جد ماسة لهذه التساقطات المطرية ، اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.
الحمدلله على نعمة الاسلام وعلى نعمه التي لا تحصى ولا تعد له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير.
نرجوا من الله عزوجل ان تعم جميع أنحاء المملكة وبالاخص في المناطق الفلاحية. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى ونسالك الرحمة والمغفرة إنك سميع مجيب الدعاء.