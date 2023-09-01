نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (من 25 إلى 45 ملم) ستهم، غدا السبت، عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية الرعدية مرتقبة بكل من تاوريرت والناظور وبركان والدريوش وجرسيف وبولمان، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0