رسميا.. استدعاء لامين يامال إلى قائمة المناخب الإسباني

2023-09-01 / 13:00
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هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، اليوم الجمعة، عن لائحة اللاعبين لمواجهة كل من جورجيا وقبرص.

وقد ضمت لائحة منتخب إسبانيا، اسم اللاعب ذو الأصول المغربية لامين يامال، ما يؤكد صحة تقارير اسبانية تحدتث عن اختيار لاعب نادي برشلونة للمنتخب الاسباني.

هذا وتحدث الركراكي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة أمس الخميس عن غياب لامين يامال عن لائحة “الأسود” قائلا: “التقيت بيامال وتحدثت معه بخصوص الانضمام للمنتخب المغربي، لكن لا يمككنا إجبار أي لاعب لقبول اللعب في صفوف المنتخب المغربي، خصوصا وأنه ولد في إسبانيا ولعب مع إسبانيا في فئة الشباب”.

وشدد الركراكي على أن الجامعة بذلت جهودا لضم اللاعب يامال لصفوف المنتخب المغربي، لكن قرار اللعب والانضمام لأسود الأطلس يبقى قرارا يصعب اتخاذه من طرف لاعب يبلغ من العمر 16 سنة.

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