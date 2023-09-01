بسبب مقت.ل شابين بنيران جزائرية.. بوسيل تقدم على هذه الخطوة
استنكرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل واقعة مقتل شابين مغربيين من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية العاملة بالمنطقة الحدودية مع المغرب.
وطالبت خريجة برنامج ستار أكاديمي من جمهورها عدم نشر مقطع فيديو عبارة عن “كوفر” لأغنية “أكذب عليك” للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، قبل أن تقوم بحذفه من حسابها الرسمي بموقع انستقرام.
و قالت بوسيل :”ما بقيتش حملت ديك الأغنية، حتى حد ما ينزلها و هاد الجهل راه طلع لينا في راسنا، عييت ما نشد راسي ما نكتب والوا ولكن هادشي كيضر في الخاطر و حشومة و حرام، الله يهدي داك رأس الحربة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، و الله يرحمهوم، ماتوا شهداء”.
وجدير بالذكر أن قوات خفر السواحل الجزائرية العاملة بالمنطقة الحدودية مع المغرب أقدمت على قتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، بدم بارد رميا بالرصاص وضدا في الأعراف والقوانين الدولية.
ويشار إلى أن خفر السواحل الجزائري قتل شابين واعتقل الباقيين،إذ كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.
5 تعليقات
C bien maintenant c les puts qui défendent les marocains
خفر السواحل الجزائرية سبقت وان قتلت عدة مواطنين جزائريين كانوا حاركين نحو اسبانيا. ان كنتم تتذكرون خروج وزير الداخلية الاسباني بتصريح ماذا يحدث في الجزائر. مرة أخرى الحذر جانبنا نظام صهيوني.
Il y a ceux qui veulent que la guerre s éclate entre les deux pays, p
واااو ظهرالحق وزهق الباطل ..صافي مللي تكلمتي انت ..غاديين يتصالحو ههههههههه
والحكومة ديالنا لا تحرك ساكنا .فهي ملهية فقط في الزيادات في المحروقات والسلع