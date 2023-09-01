بسبب مقت.ل شابين بنيران جزائرية.. بوسيل تقدم على هذه الخطوة

2023-09-01 / 14:53
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استنكرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل واقعة مقتل شابين مغربيين من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية العاملة بالمنطقة الحدودية مع المغرب.

وطالبت خريجة برنامج ستار أكاديمي من جمهورها عدم نشر مقطع فيديو عبارة عن “كوفر” لأغنية “أكذب عليك” للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، قبل أن تقوم بحذفه من حسابها الرسمي بموقع انستقرام.

و قالت بوسيل :”ما بقيتش حملت ديك الأغنية، حتى حد ما ينزلها و هاد الجهل راه طلع لينا في راسنا، عييت ما نشد راسي ما نكتب والوا ولكن هادشي كيضر في الخاطر و حشومة و حرام، الله يهدي داك رأس الحربة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، و الله يرحمهوم، ماتوا شهداء”.

وجدير بالذكر أن قوات خفر السواحل الجزائرية العاملة بالمنطقة الحدودية مع المغرب أقدمت على قتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، بدم بارد رميا بالرصاص وضدا في الأعراف والقوانين الدولية.

ويشار إلى أن خفر السواحل الجزائري قتل شابين واعتقل الباقيين،إذ كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.

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تعليق واحد

  1. خفر السواحل الجزائرية سبقت وان قتلت عدة مواطنين جزائريين كانوا حاركين نحو اسبانيا. ان كنتم تتذكرون خروج وزير الداخلية الاسباني بتصريح ماذا يحدث في الجزائر. مرة أخرى الحذر جانبنا نظام صهيوني.

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