آيت الطالب يعفي مدير مستشفى سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أعفى مدير المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات ” الدكتور المصطفى عشيبات”.

وكانت لجنة مركزية مختلطة ليلية قد حلت بالمستشفى المذكور في وقت سابق للوقوف على سير الخدمات به التي كانت محط انتقاذات واسعة من قبل بعض الغيورين على القطاع الصحي بالاقليم من اعلاميين وجمعويين.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة حينها قامت بزيارة مباغثة لمختلف الأقسام داخل أروقة المستشفى همت قسم الانعاش وقسم المستعجلات وقسم قطاع الأم والطفل، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات المتمثلة في بعض الغيابات وتدني الخدمات والفوضى العارمة التي يعرفها قسم المستعجلات، وهي اللجنة التي رفعت تقريرها إلى الوزارة الوصية على القطاع تكريسا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو التقرير الذي من المرجح أن يكون السبب في العصف ببعض الرؤوس على رأسها مدير المستشفى.

وللإشارة، فإن مستشفى الحسن الثاني بسطات يعرف تسيبا وفوضى عارمة سبب عدم وجود رقابة صارمة على عمل موظفيه وموظفاته، دون أن ننتقص من عمل بعض الشرفاء من أصحاب الوزرة البيضاء الذين لازالوا يشتغلون في صمت بعيدا عن الأضواء، مغلبين مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحهم الشخصية الضيقة.

قرار اعفاء المدير ليس بالقرار المفاجئ والمستجد، بل سبقت قرارات اعفاءات أخرى لمديرين سابقين، دون أن يعرف هذا المستشفى تحسنا ملحوظا في الأداء، وهو ما جعل العديد من المهتمين والغيورين على القطاع الصحي، يناشدون وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، القيام بزيارة مفاجئة دون اعلان مسبق بغية تقييم الوضع وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقوم هام من مقومات النظام الدستوري، الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور المغربي.

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