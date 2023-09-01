موازاة و ذكرى ميلادها.. هاجر عدنان تروج لجديدها الغنائي

2023-09-01 / 12:44
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية هاجر عدنان على الإعلان عن جديدها الفني المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، في يوم عيد ميلادها.

ونشرت الفنانة المغربية صورة ترويجية للعمل الجديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بالتعليق التالي:”بمناسبة عيد ميلادي يسعدني أن أشارك معكم إطلاق أغنيتي الجديدة بعنوان مالولو”.

وواصلت هاجر عدنان عبر ذات المنصة:”قريبا على يوتوب أغنية ستايل شعبي بلمستي الخاصة كما العادة، وشكرا على رسائلكم الجميلة، أحبكم”.

وجدير بالذكر أن آخر إصدارات عدنان كانت منذ ثلاثة أشهر تحت عنوان “زاهية” و التي حققت ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة.

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