مقتل مغربيين من جنسية فرنسية برصاص عسكر الجزائر.. باريس تدخل على الخط

2023-09-01 / 11:22
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هبة بريس

أكدت فرنسا مقتل شاب واحتجاز آخر في الجزائر، بعد تقارير عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أن مواطنا فرنسيا توفي خلال حادث شمل عددا من مواطنيها، دون أن توضح ظروف وفاته.

وأوردت في بيان أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.

هذا ويذكر أن سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائري النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ خلال جولة لهم ب”جيتسكي”.

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