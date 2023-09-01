بعد واقعة المحمدية.. سلطات البيضاء تتجه لمنع جمهور الجيش من التنقل للكلاسيكو

2023-09-01 / 14:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهدت مقابلة شباب المحمدية و الجيش الملكي التي أجريت قبل يومين بمدينة المحمدية بعض المناوشات بين الجماهير خارج محيط الملعب و خاصة في الطريق الرابطة بين المحمدية و المنصورية.

هاته الأحداث التي تسببت في بعض الإصابات و الخسائر المادية، دفعت بسلطات الدار البيضاء لعقد اجتماع حاسم هذا اليوم ستقرر من خلاله بخصوص تنقل جمهور الجيش الملكي من عدمه لمقابلة الكلاسيكو بين الرجاء و العساكر يوم الأحد.

و حسب مصادر مطلعة، فيسود شبه إجماع على اتخاذ قرار منع تنقل جماهير الجيش الملكي للدار البيضاء مع اتخاذ قرار المعاملة بالمثل في لقاء العودة لتفادي أي مناوشات قد تحصل بين جماهير الدار البيضاء و الرباط.

و يتوقع أن تصدر سلطات الدار البيضاء قرارها في غضون 24 ساعة القادمة، علما أن نادي الرجاء الرياضي قد سبق و طرح تذاكر المباراة و التي نفذت تقريبا بالكامل.

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