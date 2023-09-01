مع انطلاقة البطولة.. العصبة الاحترافية تصدر عقوبات ثقيلة على اللاعبين و الأندية

2023-09-01 / 11:41
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هبة بريس ـ رياضة

أصدرت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية عقوبات ثقيلة على عدذ من لاعبي و أندية البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

و حسب بلاغ نشرته هيئة الانضباط، بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى برسم أولى جولاتها، فقد تقرر تغريم نادي المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

كما تقرر تغريم نادي المغرب أتلتيك تطوان مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

و فيما يخص مقابلة نادي أولمبيك آسفي و الاتحاد الرياضي حسنية أكادير، فقد تقرر تغريم الاتحاد الرياضي حسنية أݣادير مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

و بخصوص مقابلة الاتحاد الرياضي التوركي ونهضة اتليتيك الزمامرة، تقرر توقيف عبد الرحمان الحواصلي، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

بدورها مقابلة نادي الرجاء الرياضي و نادي يوسفية برشيد شهدت عددا من القرارات، حيث تقرر تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 6 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

كما تم تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

و تقرر أيضا توقيف عدنان أنس، لاعب نادي يوسفية برشيد لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53-2 من قانون الانضباط.

أما في مقابلة النهضة الرياضية البركانية و نادي المولودية الوجدية، فقد تقرر تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

كما تم توقيف بدر كادارين، لاعب نادي المولودية الوجدية لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53-2 من قانون الانضباط.

و تقرر كذلك تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

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تعليق واحد

  1. وتبقي دائما الفرق المدللة كافوداد وبركان الفرق التي لا تلقى غرامات و محمية من طرف القجع و الحكام بطولة انحرافية

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