جيد يقود كلاسيكو الرجاء و الجيش و الكزاز حكما للمحمدية و الوداد

هبة بريس ـ رياضة

أفضحت مديرية التحكيم عن تعيينات حكام الدورة الثانية من الدوري الاحترافي الأول، حيث أنيطت مهمة قيادة كلاسيكو المغرب بين الرجاء الرياضي و الجيش الملكي للدولي رضوان جيد بمساعدة حمزة الفارق في غرفة الفار.

و في ذات الدورة، سيقود الحكم الدولي سمير الكزاز لقاء شباب المحمدية و الوداد الرياضي بمساعدة بشرى كربوبي في غرفة الفار.

و تجدر الإشارة إلى أن مباراة الرجاء و الجيش ستلعب يوم الأحد بداية من الخامسة مساءا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فيما لقاء المحمدية سينطلق في الساعة التاسعة و النصف ليلا من ذات اليوم.

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