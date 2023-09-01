بمشاركة المغرب.. اجتماع وزاري بالقاهرة للتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

2023-09-01 / 09:45
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هبة بريس

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا الخميس، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة المغرب.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد يرأسه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي.

وستنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية يومي سادس وسابع نونبر المقبل بموريتانيا. ومن المنتظر أن تناقش تقريرا للأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وآخر حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية السابقة وموضوع الأمن الغذائي العربي والتكامل والتبادل التجاري العربي وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما ستبحث القمة استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي .

وفي كلمة خلال الاجتماع قدمت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، تقريرا موجزا حول مناقشات اللجنة على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد أمس، والذي خصص لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية. كما استعرضت مشروع القرار الخاص بجدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

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