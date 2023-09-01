جريمة قت.ل تهز مدينة طنجة.. والأمن يعتقل الجاني
هبة بريس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية، البالغ من العمر 39 سنة، لاعتداء جسدي مفضي للموت يوم الأحد الماضي، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم أمس الأربعاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
مشكورة الشرطة على عملها الجبار..
المجرمين وذوي السوابق القضائية يشكلون خطرا على المواطنين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم اهدي الجميع..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
على الأمن الوطني أن يقوم بحملة أمنية مكثفة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له..
كثرة المجرمين وذوي السوابق العدلية واللصوص و… مجتمع فاسد..
على الآباء تتبع سلوك أبنائهم..
اللهم احفظنا من شرهم ..