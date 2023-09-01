طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبايبة خلال الصباح بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى.

ويرتقب نزول أمطار من المحتمل أن تكون رعدية خلال المساء بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط والريف وشرق الواجهة المتوسطية، مع تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 15 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، ارتفاعا طفيفا بالمناطق الشرقية وبعض الانخفاض في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية.

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