مقتل مغربيين بنيران جزائرية..فنانون يستنكرون تصرف الجزائر

2023-08-31 / 23:34
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب العديد من الإعلامين و الفنانين المغاربة عن استنكارهم الشديد عقب إقدام خفر السواحل الجزائري على قتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص.

وفي هذا الصدد نشر الفنان المغربي “لاغتيست” مقطع فيديو يوثق هذه الجريمة الشنعاء عبر حسابه الرسمي بموقع “سنابشات” مرفوق بتعليق جاء فيه:”عبد العلي مشوار وبلال كيسي قُتلا بالرصاص على يد خفر السواحل الجزائريين لأنهما ضاعا في المياه الجزائرية”.

و اضاف قائلا :”أنا أفهم أنه من الممكن أن تكون هناك خلافات سياسية، ولكن قتل المدنيين الذين هم في إجازة أمر فظيع، أين حقوق الإنسان؟ “.

و بدورها نشرت الفنانة المغربية نرجس الحلاق تدوية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاءت كالتالي:”الصراحة عجز اللسان عن الكلام تفکرت نهار شعلات العافية فالغابات ديال الجزائر و المغرب ألح على المساعدة بطائرات “كنادير” ولكن الجزائر رفضت” .

وأضافت:”يمكن باش نهار یبان ليهم شي مغربي، هادشي أقل حاجة تقال عليه أنه فعل يندى له الجبين، مدني غير مسلح يقتلوه بدم بارد، الله يرحمهم والله يصبر عائلاتهم و حسبي الله و نعم الوكيل”.

وجدير بالذكر أن قوات خفر السواحل الجزائرية العاملة بالمنطقة الحدودية مع المغرب أقدمت يومه الخميس على قتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، بدم بارد رميا بالرصاص وضدا في الأعراف والقوانين الدولية.

ويشار إلى أن خفر السواحل الجزائري قتل شابين واعتقل الباقيين،إذ كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.

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