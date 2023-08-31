مسؤول مغربي : حين يتعلق الأمر بقضية الصحراء يتحول بعض الصحافيين الاسبان إلى نشطاء!

هبة بريس _ الرباط

نفى المغرب أن يكون يمارس المنع على وسائل الإعلام الإسبانية في أقاليم الصحراء، وقال إن حرية الصحافة مكفولة للجميع، بشرط أن يذهب ممثلو المنابر الصحافية إلى هناك من أجل نشاط مهني صرف، وليس لممارسة نشاط سياسي يميل إلى هذا الطرف أو ذاك.

جاء هذا التوضيح ردا على تصريحات أدلى بها الصحافي الإسباني نيكولاس كاستيانو لصحيفة “إيلدياريو”، ادّعى فيها أن المغرب يمنع الصحافيين الإسبان من ولوج أراضي الصحراء المغربية دون أي مبرر قانوني.

المسؤول المغربي ، قال إن سلطات الرباط “لا تتحفظ نهائياً على ممارسة الصحافة في أقاليم الصحراء، وإنما على مَن يحاول الاختباء وراء هذه المهنة لاختلاق حدث معين والركوب عليه”

وأكد أن السلطات نفسها ترفض أن يتحول العمل الصحافي إلى ممارسة لنشاط سياسي، مشيراً إلى أن الصحراء التي يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه، ينطبق عليها ما ينطبق على باقي أقاليم البلاد.

وأوضح ذات المسؤول _ الذي فضل عدم ذكر اسمه _ أن الزيارة مفتوحة في وجه كل الصحافيين الأجانب في إطار مهمات صحافية واضحة ومحددة؛ لافتاً الانتباه إلى أنه سبق للعديد من الإعلاميين الإسبان خلال سنوات مضت، بمن فيهم نيكولاس كاستيانو نفسه، أن زاروا الصحراء؛ وكان آخرهم مندوبون عن صحيفة “إلباييس”.

وأفاد المتحدث للقدس العربي بأن سلطات الرباط لا تسمح للصحافيين الأجانب بتنظيم فعاليات سياسية أو حقوقية أو اجتماعية تحت غطاء مهني، وبالتالي، تعمل على ترحيلهم مباشرة بعد التأكد من حدوث مثل هذه “التجاوزات”.

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