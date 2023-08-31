” الخيبات الافريقية ” يواجهها ماكرون بالحرب على” العباية “

هبة بريس _ عبد الله عياش

بعد النيجر، جاء دور الغابون ليكون مسرحا لانقلاب جديد في القارة الإفريقية، ويثير مزيدا من التساؤلات بشأن دور ونفوذ فرنسا التي يتساقط حلفائها واحدا تلو الآخر في دول وسط وغرب إفريقيا

ويرى مراقبون أن الانقلابات يثير قضية مسألة نفوذ فرنسا في إفريقيا، إذ أن هذه الانقلابات حدثت “في المستعمرات الفرنسية السابقة”، وبالتالي تمثل “نكسة جديدة لباريس ونفوذها في القارة السمراء”.

متخصصون في الشؤون الإفريقية يسجلون إن هناك 4 دول أساسية تمثل “رئة السياسة الفرنسية” في القارة الإفريقية، وخسارتها تمثل نهاية النفوذ الفرنسي تشمل: السنغال، وكوت ديفوار، وتشاد، والغابون.

ويلاحظ متتبعون أن مصالح فرنسا في الغابون ووسط وغرب أفريقيا ستتضرر بالتأكيد من سلسلة الانقلابات المتتالية في القارة، والتي لباريس نفوذ كبير في دولها خلال الآونة الأخيرة

وبينما فرنسا تعيش على وقع الخسارات بحدوث انقلابات ..وفي الوقت الذي يراقب فيه العالم هذه التغيرات تكرس فرنسا داخل اراضيها ” التمييز العنصري ” ضد أقليّة تعاني التهميش الاقتصادي، ومعزولة اجتماعياً،

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فرنسا الان _ حسب الكاتبة اللبانية ندى حطيط _ تتفنن سلطاتها في باريس باختراعها بين الفينة والأخرى – وآخرها العباية التي هي مجرد تقليد اجتماعيّ هوياتي لا علاقة له بالضرورة بالدين، إنما تريد الاستمرار في إثارة هستيريا جماعية ضد إحدى المكونات الرئيسية في المجتمع الفرنسي لتغرق الجميع في النهاية في حال ذعر مستمر من الآخر، وعلى نحو يلهي الأغلبيّة عن تراجع مستوى معيشتهم، وذلك التقهقر المضطرد لمكانة فرنسا في العالم، سواء بعد تذيلها الموقف الأمريكيّ في حرب أوكرانيا، والصفعات التي تتلقاها الآن في مناطق نفوذها الكلاسيكي عبر الصحراء والساحل الإفريقي.

وتقول حطيط في مقال لها تحت عنوان _فرنسا تواري خيباتها بالتفاهات الثقافيّة: الحرب على العباية _ إن الخطر على فرنسا – كما يدرك أي عاقل – لن يكون يوماً بسبب قطع القماش التي تختار بعض الفتيات ارتداءها لأسباب ثقافيّة، بل في تحويل العلمانيّة إلى سلاح لمحاربة الاختلاف والقناعات والأديان والخيارات والعقائد التي قد يختارها بعض الفرنسيين، ويدعها البعض الآخر دون مساس بالقيم الجمهوريّة العتيدة.

وتختم ذات الكاتبة مقالها بالقول ” لعل أفضل تعليق على تخبط السلطات جاء على لسان إحدى المعلمات الفرنسيات، التي تحدثت إلى قناة إخبارية قائلة: «إن نقص المعلمين مشكلة أكبر بكثير اليوم من مسألة العبايات. ويا حبذا لو أضاع وزير التعليم وقته – إلى جانب تشغيل حسابه على انستغرام – على إيجاد حلول ناجعة لذلك، بدل من ابتداع مسألة من لا شيء، قد تؤدي بالأهالي إلى سحب بناتهم من المدارس الحكوميّة العلمانية وإرسالهن إلى مدارس دينية متزمتة».

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