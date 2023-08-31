المغرب ينوع ترسانته العسكرية.. “القوة” شرط مهم للاعتراف بأية دولة

هبة بريس

قال خبراء أمنيون مغاربة، إن استعداد الرباط لاقتناء طائرات دون طيار الهجومية “أكينجي”، المصنعة من قبل شركة “بايكار” التركية، يرتبط بالعديد من الأهداف والتهديدات المحيطة.

وفق الخبراء، فإن ترسانة المغرب تتضمن العديد من الطائرات المسيرة دون طيار، منها التركية والصينية، والإسرائيلية وكذلك الأمريكية.

وحول هذا الموضوع ، يقول الخبير الأمني المغربي، إدريس قصوري، إن اهتمام المغرب برفع قدراته التسليحية، يأتي في الإطار العادي الذي تنتهجه جميع الدول.

ويرى الأخير “، أن عنصر القوة شرط مهم للاعتراف بأية دولة في إطار قيامها بما تقتضيه ظروف توفير الأمن الداخلي وحماية الحدود بشكل احترافي.

يضيف قصوري : “هناك فرق بين من يتسلح للتهديد والاعتداء والهجوم، وهذه عقيدة العديد من الدول، وهناك من يتسلح للدفاع والتحصن وحماية السيادة”.

ويشير إلى أن تسلح المغرب يأتي في إطار توفير كل عناصر الدولة المتوسطة، إذ سبق أن أعلن بأنه دولة صاعدة، ويسعى لأن يمتلك شروط الدولة الصاعدة المتوسطة.

ويرى أن اتجاه المغرب لشراء الأسلحة التركية يأتي في إطار بحثه عن تنويع مصادر السلاح، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي، حين يبيع السلاح يظل يتحكم في تكنولوجيته، ويستعمل مفتاحها ضد المشتري عند الضرورة كما فعل مع القذافي.

وشدد على أن المغرب بات يشترط لشراء السلاح نقل التكنولوجيا وأسرارها إليه، والعمل على توطينها، وتدريب موارده البشرية.

وفق الخبير الأمني، فإن تسلح المغرب ليس له علاقة بتهديدات ما، وأنه يعمل من أجل امتلاك مقومات الدولة الصاعدة يقول ادريس قصوري لسبوتنيك

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