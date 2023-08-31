A picture taken from the Moroccan region of Oujda shows Algerian border guards patrolling along the border with Morocco on November 4, 2021. Algeria has accused its arch-rival Morocco of killing three Algerians on a desert highway, as tensions escalate between the neighbours over the contested Western Sahara. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

الغلوسي : إطلاق الرصاص الجزائري على 4 مغاربة “جريمة”

2023-08-31 / 20:45
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هبة بريس _ الرباط

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق منشور له على صفحته الرسمية فيسبوك أن “عسكر الجزائر أطلق الرصاص على 4 شبان مغاربة كانوا بصدد السباحة في شاطئ السعيدية على متن جيتسكي”، مضيفا أن “الشباب الأربعة دخلوا المياه الإقليمية للجزائر ببضعة أمتار دون أن ينتبهوا لذلك”.

وزاد رئيس الجمعية نفسها أن “الشابين لقيا حتفهما فورا، فيما تم نقل الشابين الآخرين في وضعية خطيرة إلى المستشفى”، لافتا إلى أنه “حدث ذلك دون توجيه أي إنذار للمعنيين أو تنبيههم بأية طريقة، كما تقتضي ذلك الأعراف الدولي”.

الغلوسي أشار أن “الشباب الأربعة هم مغاربة يحملون أيضا الجنسية الفرنسية”، مستطردا أن “هذا الفعل مدان وجريمة متكاملة الأركان،” مشيرا إلى أن “عسكر الجزائر، كما يقال بالدارجة، “على القرص”؛ إذ ينتظر أية فرصة لتأجيج الأوضاع وجر المنطقة إلى التوتر”.

واسترسل بالقول “إن الجنرالات غير مبالين بما يشكله ذلك من تهديد لأمن وطمأنينة الشعوب المغاربية، التي تتطلع إلى بناء فضاء مغاربي ديمقراطي متعدد ومتكامل، يساهم في رخاء وازدهار تلك الشعوب”

و يشدد الغلوسي، “يجب ألا ننساق وراء أية ردود أفعال يمكنها أن تشكل ذريعة لتأزيم الأوضاع، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن يمر هذا الفعل دون عقاب، عبر سلوك المساطر القانونية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذا الفعل الشنيع”.

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‫3 تعليقات

  2. القاتل للمسلم عمدا مثواه النار خالذا فيها والاية القرآنية الكل يعرفها تشهذ،على ذلك أين الذين،يتبججون بحقوق اللانسان،في العالم الغربي أين محكمة الجنايات واين واين،واين او المسلم دم رخيص،ابتلانا،الله بهذا،الجار جار السوء حكامه اغبياء مواطنوه جهلة لادين لاملة لاعقل هذ قوم هبل

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