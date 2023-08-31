عاجل : مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يعلق جميع أنشطة الغابون

هبة بريس _ الرباط

علق الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الخميس 31 غشت، مشاركة الغابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته “حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد”.

وعقد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، اليوم اجتماعا على مستوى سفراء الدول الأعضاء بالمجلس على رأسهم المغرب، وقرر “التعليق الفوري لمشاركة الغابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد”، بما يتماشى مع مواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، ولا سيما القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

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