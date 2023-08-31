محكمة ألمانية تدين مغربيا بتهمة التجسس على مواطنيه

هبة بريس

حُكم الخميس على مغربي بالسجن عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة التجسس في ألمانيا على أنصار “احتجاجات الريف ”

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن على المحكوم البالغ 36 عاما الذي أمضى تسعة أشهر في التوقيف الاحتياطي، أن يدفع أيضا 4300 يورو. وكانت النيابة طلبت سجنه عامين وستة أشهر.

أوقف المغربي في 14 نوفمبر في منطقة كولونيا (غرب). وكان يتجسس على مجموعة معارضة تنتمي الى “حراك الريف” محورها ألمانيان من أصل مغربي يقيمان في ألمانيا، مستندا خصوصا إلى مصادر متاحة للرأي العام.

وفي مقابل هذه الخدمات، حصل المتهم على بطاقات سفر لرحلات خاصة.

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