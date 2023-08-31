” عطاف ” رافضا محاكمة خالد نزار … القضاء السويسري ” رجعي ” !!!

هبة بريس _ عبد الله عياش

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، رفض بلاده لقرار القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بتهم تتعلق بفترة الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر خلال فترة التسعينيات، محذرا من عواقب غير محمودة على العلاقات بين الجزائر وبرن.

في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري اينياسيو كاسيس ” تحسر عطاف لكون “العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري”، مبديا أسفه لما وصفها بـ “الرجعية من قبل العدالة السويسرية ”

وأشار عطاف إلى “الطابع الفريد للوضعية الحالية، التي سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية ”

واعتبر في الأخير أن “الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني”.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقديم مكتب المدعي العام السويسري لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.

ومن المتوقع ان ترد الهيئات القضائية بسويسرا على وزير خارجية الجزائر الذي لم يفلح في التعقيب على قرار ملاحقة خالد نزار قضائيا بسويسرا لارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية .

وزير خارجية الجزائر اختار التعبير الغير الجيد بعدما وصف العدالة السويسرية بالرجعية وهو وصف يعتبر ” سابقة ” في سوء ” التقدير والتعبير ” خصوصا وانه صادر عن وزير خارجية يفترض ان ينقح مفردات كلماته بعناية كبيرة

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