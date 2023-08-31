“هالاند” يفوز بجائزة لاعب العام في أوروبا

2023-08-31 / 18:34
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هبة بريس _ وكالات

فاز النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مساء اليوم الخميس 31 غشت، بجائزة “الويفا” لأفضل لاعب لموسم 2022-2023، على هامش قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي اختير إلى جانب النروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”.

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‫9 تعليقات

  9. بعد سنوات من العمل والتعب تمكن من الفوز بالمرتبة الأولى وأفضل لاعب في اوروبا..

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